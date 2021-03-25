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Германия и США хотят совместно решать проблемы избыточного выпуска стали и алюминия

25.03.21 12:38 , Металлургпром
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Торговый представитель США Кэтрин Тай в среду обсудила с министром экономики Германии Питером Альтмайером "сильную заинтересованность" двух стран в разрешении давнего спора между США и Европейским союзом о субсидиях на самолетостроение и решении проблемы избыточных мощностей по производству стали и алюминия в мире, говорится в сообщении офиса торгового представителя.

"Посол Тай и министр Альтмайер обсудили важность торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Они обязались укреплять американо-германское сотрудничество по общим целям, связанным с несправедливой торговой практикой в ​​крупных странах с нерыночной экономикой. Они также обсудили свою сильную заинтересованность в разрешении спора, связанного с крупными субсидиями для гражданских самолетов, решением проблемы глобального избытка производственных мощностей по производству стали и алюминия, и сотрудничества в области изменения климата. Посол Тай и министр Альтмайер договорились о регулярном взаимодействии по ключевым вопросам, включая реформу ВТО", - говорится в сообщении USTR.

Последние доступные данные ОЭСР показывают, что мировые мощности по производству стали могут вырасти до 2 455,8 млн тонн в год. Этот новый рост увеличит разрыв между производством и установленной мощностью после серии сокращений в период 2016-2019 годов.

В 2017 году под председательством Германии страны "Большой двадцатки" учредили Глобальный форум по избыточным мощностям по производству стали (GFSEC), после решения, принятого на саммите лидеров G20 в 2016 году в результате глобального избытка сталелитейных мощностей, который превысил 800 миллионов тонн в 2015 году.

МинПром

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