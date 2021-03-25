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Украина может начать получать СПГ из Литвы

25.03.21 11:54 , enkorr
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Литва с помощью своего СПГ-терминала Klaipėdos Nafta (KN) собирается поставлять газовое топливо в соседние государства. Изначально планировалось, что объект будет использован в направлении Латвии и Эстонии, передает angi.

"Видение KN — стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе", — заявил глава компании-оператора клайпедского СПГ-терминала Дарюс Шиленскис.

К концу 2021 г. должен заработать польско-литовский интерконнектор GIPL. Однако для KN необходимо, чтобы Литва направляла газ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу.

"При благоприятных условиях GIPL может использоваться для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза, а после применения дополнительных технических решений возможны также поставки в Украину или в Беларусь", — говорилось в сообщении Министерства энергетики Литвы.

Подобные заявления логичны, поскольку СПГ-терминал KN слишком большой для Литвы и его мощностей хватит для обеспечения потребностей стран Балтии. Однако проблема заключается в том, что импортировать СПГ в Украину или в Беларусь вряд ли кто-то согласится, поскольку это неоправданно повысит цены на ресурс из-за транзита через Польшу и Литву.

Как сообщал enkorr, терминал Klaipėdos nafta в 2021 г. был признан одним из лучших операторов терминала нефти и СПГ в мире с точки зрения отношений с инвесторами.

Литва построила СПГ-терминал в 2014 г.. Власти обосновывали такой шаг желанием избавиться от монополии российского "Газпрома".

МинПром

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