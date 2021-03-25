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УЗ начала 2021 год с провала инвестиционной программы – Магера

25.03.21 10:50
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Реализация инвестиционной программы "Укрзализныци" провалена. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что в конце прошлого года "Укрзализныця" анонсировала инвестиционный план с беспрецедентным по стоимости обновлением парка вагонов - 10 млрд грн. Параллельно с этим Министерство инфраструктуры разработало проект приказа о сокращении сроков эксплуатации грузовых вагонов.

"Документ Минифраструктуры вызвал шквал критики со стороны бизнеса. По расчетам промышленников и аграриев, после вступления в силу данного приказа непригодными к работе оказались бы 2/3 всех спецвагонов. Образовавшийся дефицит привел бы к росту цен на грузовые вагоны, стоимости аренды вагонов, а также к росту тарифов на ж/д перевозки. В выигрыше оказывалась "УЗ", в проигрыше – в первую очередь экспортеры, которые являются основными грузоотправителями", - рассказал нардеп.

С.Магера отметил, что указанный дефицит можно было покрыть за счет производства новых вагонов на украинских вагоностроительных заводах. Таких на сегодняшний день осталось пять. Но и здесь не все так просто.

"Во-первых, статистика показывает, что в предыдущие годы национальный ж/д оператор выполнял инвестиционную программу максимум на 50-60%, причем объемы программ были гораздо меньше нынешней. Во-вторых, производство вагонов занимает время, поэтому восполнить дефицит одним махом не получится", - уверен он.

С.Магера также отметил, что согласно официальным данным за январь-февраль 2021 года, производство грузовых вагонов в Украине сократилось на 75%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Лидер отрасли Крюковский вагоностроительный завод за этот период сократил производство на 84,6%, выпустив всего 70 единиц готовой продукции.

"Эти данные говорят о том, что реализация инвестиционной программы УЗ провалена. Два месяца прошли в пустую. Значение этой программы трудно переоценить, ведь на нее всерьез рассчитывали смежные отрасли, прежде всего металлургия. Как, скажите, планировать производство меткомбинатам, если «УЗ» не может даже загрузить заказами национальных вагоностроителей?!", - сказал нардеп.

"В "Укрзализныце" назрели серьезные перемены. Уверен, правительству не обойтись без решительных кадровых решений. Начать реформу УЗ и реализацию ее амбициозного инвестиционного плана еще не поздно. Но каждый потерянный месяц будет стоить экономике доходов, государству – налогов, а людям – рабочих мест", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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