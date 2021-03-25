Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китайская Kingho запустила на полную мощность рудник в Сьерра-Леоне

25.03.21 11:14 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Китайская частная компания Kingho Investment Company сообщила о выводе на плановую мощность в размере 10 млн. т в год железорудного предприятия New Tonkolili в Сьерра-Леоне.

Компания начала добычу магнетитовой руды на месторождении в сентябре 2020 г. и отправила первую партию сырья в конце января текущего года.

По данным геологоразведки, месторождение занимает площадь 408 кв. км и содержит 13,7 млрд т высококачественной железной руды. Оно было приобретено в 2015 г. китайской компанией Shandong Iron & Steel, но ее лицензия была в 2019 г. отменена правительством Сьерра-Леоне.

Компания Kingho продолжила реализацию проекта, завершив строительство рудника, порта и железнодорожной ветки. В перспективе она планирует построить мощности по производству ЖРС с более высокой добавленной стоимостью, так как в настоящее время Tonkolili дает только "сырую" руду.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
В Индонезии решили восстановить экспорт цветных металлов
10:56
В ОЭСР заявили об избытке мировых мощностей в металлургии
10:50
УЗ начала 2021 год с провала инвестиционной программы – Магера
10:38
Минторг США установил пошлину на турецкую арматуру
10:27
Диверсифицировать риски для ГМК можно за счет расширения спроса на металл - мнение
10:16
Присяжнюк получил 500 тыс евро агентских с отгрузок ильменита ОГХК на Крым
09:58
Аналитики Platts ожидают во втором квартале высоких цен на руду
09:21
Китайские металлурги сократили темпы прироста стальной выплавки
08:56
Кабмин создал рабочую группу по применению к Украине углеродного налога ЕС
08:33
УЗ должна создать филиалы по ремонту вагонов и локомотивов
08:04
В Украине могут ввести тотальный карантин
24.03.21
17:56
Без государственных заказов Мотор Сич ждет банкротство – УСПП
17:35
Нацбанк сформулировал причины падения ВВП Украины
17:13
Повышение налога на выбросы СО2 может закончиться полной деиндустриализацией Украины
16:53
Цены на лист и рулон в Европе могут вырасти до рекордно высоких показателей
16:35
Эксперты предрекают дальнейшее подорожание автогаза
16:15
Цены на г/к рулон в США продолжают расти из-за ограниченного предложения
15:53
Число безработных в Украине приближается к 2 млн человек
15:43
Виктор Пинчук признан почетным гражданином Днепра
15:34
По сравнению с прошлым сезоном Украина сожгла вдвое больше газа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!