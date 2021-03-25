Китайская Kingho запустила на полную мощность рудник в Сьерра-Леоне Китайская частная компания Kingho Investment Company сообщила о выводе на плановую мощность в размере 10 млн. т в год железорудного предприятия New Tonkolili в Сьерра-Леоне.



Компания начала добычу магнетитовой руды на месторождении в сентябре 2020 г. и отправила первую партию сырья в конце января текущего года.



По данным геологоразведки, месторождение занимает площадь 408 кв. км и содержит 13,7 млрд т высококачественной железной руды. Оно было приобретено в 2015 г. китайской компанией Shandong Iron & Steel, но ее лицензия была в 2019 г. отменена правительством Сьерра-Леоне.



Компания Kingho продолжила реализацию проекта, завершив строительство рудника, порта и железнодорожной ветки. В перспективе она планирует построить мощности по производству ЖРС с более высокой добавленной стоимостью, так как в настоящее время Tonkolili дает только "сырую" руду.



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