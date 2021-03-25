В ОЭСР заявили об избытке мировых мощностей в металлургии Эпидемия коронавируса привела к падению видимого спроса на стальную продукцию в 2020 г. и увеличила объем избыточных мощностей в мировой металлургической отрасли. Такая оценка была дана на заседании Комитета по стали ОЭСР, в работе которого приняли участие представители Евросоюза и 36 стран, включая Россию, которая является ассоциированным членом.



Комитет по стали ОЭСР оценивает совокупные металлургические мощности в мире на конец 2020 г. в 2453 млн т в год, что на 625 млн т превысило прошлогодний объем производства. При этом, хотя потребление стали восстанавливается после кризиса, к концу 2021 г. в большинстве стран оно еще не вернется на докризисный уровень.



В связи с этим особое беспокойство Комитета вызывают новые крупные металлургические проекты, в том числе, с иностранными инвестициями. Особенно проблемными считаются те проекты, что запускаются по инициативе государственных властей без учета рыночных факторов.



Очевидно, под этим подразумеваются проекты китайских металлургических компаний в странах Юго-Восточной Азии. Однако Китай вышел из состава Комитета и не принимает участия в его работе.



Также на заседании заявлялось о том, что правительства не должны поддерживать и субсидировать металлургическую промышленность, а государственные компании в этой отрасли вообще вредны. Международная торговля стальной продукцией должна быть, по возможности, свободной от ограничений и искажений, но правительства могут использовать защитные инструменты в борьбе с недобросовестными рыночными практиками.



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