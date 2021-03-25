Диверсифицировать риски для ГМК можно за счет расширения спроса на металл - мнение Диверсифицировать внешние риски для ГМК можно за счет расширения внутреннего спроса на металл. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Этому способствует реализация таких масштабных инфраструктурных программ, как "Большое строительство" и обновление вагонного парка "Укрзализныци". Объемы таких программ необходимо наращивать с обязательным условием – использовать только металл украинского производства", - сказал нардеп.



Д.Шпенов также отметил, что правительство сегодня очень мало делает для промышленности. Предприятия выживают как могут, но так не может продолжаться всегда. Рано или поздно глобальные риски, которые наша власть не принимает всерьез, ударят по конкурентоспособности украинского экспорта. В результате Украина потеряет миллиарды долларов валютных поступлений и налогов в бюджет.



Нардеп также подчеркнул, что несмотря на карантинный кризис, 2020 год стал не самым плохим для украинского ГМК, 2021-й также начинается неплохо. "Но почивать на лаврах нельзя. Риски для наших промышленников также остаются высокими. В мире растут протекционистские ограничения, появились новые экологические требования к продукции, связанные с зеленым переходом", - сказал Д.Шпенов.



Он также отметил, что с июля 2021 года Евросоюз вводит в действие СВАМ, после чего вся экспортная продукция украинского ГМК будет облагаться дополнительной "углеродной" пошлиной. "Плюс к этому сохраняется неопределенность касательно итогов переговоров о пересмотре Соглашения об ассоциации Украины c ЕС. Наши производители ждут увеличения квот на поставку промышленной продукции и смягчения торговых ограничений. Но власть не может гарантировать бизнесу такой исход переговоров", - добавил он.



МинПром



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