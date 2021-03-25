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Присяжнюк получил 500 тыс евро агентских с отгрузок ильменита ОГХК на Крым

25.03.21 10:16
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Чешская прокладка EPI Group, контролируемая Павлом Присяжнюком, в августе 2020 г получила EUR 472,89 тыс. от немецкой ITS International Trade через чешский UniCredit Bank. Об этом свидетельствует счет, выписанный компании Присяжнюка 6 августа 2020 года, которым располагает издание.

Договор о сотрудничестве трейдерские компании подписали ранее - 12 марта 2020 г. На его основании оплачивался счет.  Предметом оплаты стали «агентсткие услуги», которые немецкая фирма оплачивала чешской.   

В июле-августе 2020 г Объединенная горно-химическая компания по контракту с ITS International Trade начала отгружать ильменит производства Иршанского горно-обогатительного комбината в порт Одессы.  Речь шла о 24 тыс. т ильменита содержанием TiO2 54% по цене $172 за т при рыночной цене на этот продукт $260-280 за т.

Таким образом ОГХК теряла на контракте с ITS $88-108 на тонне, так как иршанцы сами доставляли продукцию в порт. Из компании было вымыто около $2,3 млн.

Ильменит вывозили нелегально. В порту Одессы его забирало судно VENTO и везло в турецкий порт Hopa, там его перегружали на сирийское судно SOURIA, которое пребывает с 2016 года под американскими санкциями как судно, которое не раз ходило в Крым. Маршрут ильменита был такой: Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск

В ОГХК опровергали поставки своей продукции на Крым, прячась за посредника - немецкую ITS International.

13 октября 2020 г врио главы правления ОГХК Артур Сомов, едва приступив к этой должности 5 октября, подписывает контракт с чешской фирмой-прокладкой Belanto, заменив ITS на нее. В договоре Сомов обязуется поставить 50 тыс. т иршанского ильменита на сумму EUR 6,453 млн до конца года тоже по заниженной от рынка цене – EUR 129 за т. В схему отгрузок снова включено судно SOURIA, но изменен маршрут следования товара. На этот раз сирийцы «принимают» ильменит то в румынском порту Констанца, то в болгарском – Варна. 

Любопытно, что за контракт ОГХК с Belanto вступается замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в декабре 2020 г. . А в марте 2021 на потребителей ОГХК напрямую выходит с предложением еще одна фирма-прокладка из Чехии – EPI Group. В ней открыто значится одним из акционеров Павел Присяжнюк.

В EPI Group он владеет 30%-ми фирмы, уставной капитал которой не превышает $700. Участники рынка называют Присяжнюка теневым руководителем бэк-офиса ОГХК Известно, что продукцию компании EPI Group выкупает у Belanto для последующей продажи покупателям. А значит, с ОГХК снова будут вымываться государственные средства через две посреднические фирмы. 


МинПром 

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