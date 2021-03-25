Аналитики Platts ожидают во втором квартале высоких цен на руду Как ожидают аналитики SP Global Platts, во втором квартале 2021 года высокие цены на железную руду сохранятся - за счёт увеличения производства на металлургических предприятиях и сокращения запасов металлопродукции.



61% опрошенных прогнозирует уровень цен на руду для апреля-июня в диапазоне 140-160 долл. за тонну CFR, 17% - более 160-180 долл. за тонну.



Импорт металлолома в КНР продолжит расти, считают 92% респондентов, но его влияние на железнорудный спрос оценивается неоднозначно.



По мнению 61% респондентов, выплавка стали за второй квартал увеличится. Но рост будет компенсирован сокращением складских запасов, которого ожидают 91% опрошенных Platts. Снижение объёмов производства ожидается во II полугодии из-за более слабого по сравнению с I полугодием спроса.



Как сообщают в Platts, относительно прогноза на второй квартал опрошены 23 представителя металлургической отрасли КНР, трейдеров и горно-добывающих компаний.



МинПром



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