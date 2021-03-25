Китайские металлурги сократили темпы прироста стальной выплавки Крупные и средние металлургические предприятия КНР, входящие в China Iron and Steel Association (CISA), сократили выплавку стали во второй декаде месяца (11-20 марта 2021 года) на 57700 тонн в день или 1,46% к началу марта до 2,2136 млн. тонн в сутки.



В числе причин - снижение производства металлургами Tangshan (провинция Hebei), вызванное ужесточением экологических предписаний, сообщает Mysteel Global.



В целом, в середине марта 2021 года ключевые предприятия чёрной металлургии КНР произвели в общей сложности 22,136 млн. тонн нерафинированной стали и 20,762 млн. тонн готового проката. Снижение - 1,46% и 1,44% соответственно. Производство стали по всему Китаю за вторую декаду марта в CISA оценивают на уровне 2,9 млн. тонн за день. Уменьшение показателей по сравнению с 1-10 марта - 0,9%. Производство готового проката оценивается в 3,49 млн. тонн - на 0,8% меньше относительно начала месяца.



Запасы металлопроката на складах предприятий ассоциации составляли 20 марта 17,5089 млн. тонн, что на 0,375 млн. тонн или 2,1% меньше по сравнению с объёмом 10 марта, сообщает SteelOrbis.



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