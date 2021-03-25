Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин создал рабочую группу по применению к Украине углеродного налога ЕС

25.03.21 08:56 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Кабинет министров Украины в среду постановил создать рабочую группу для консультаций с Еврокомиссией о согласовании подхода по применению к Украине будущего "углеродного налога" – механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Представление Еврокомиссией на рассмотрение Европарламента и Европейского совета соответствующего законодательного предложения ожидается к середине 2021 года. Именно поэтому возникла необходимость единого подхода украинской стороны для коммуникации и взаимодействия с Еврокомиссией в вопросе применения к Украине CBAM", - написал Мокан в своем Телеграм-канале.

Согласно пояснительной записке к документу, в рамках рабочей группы планируется выработать консолидированную позицию украинской стороны. Рабочую группу возглавила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее заместителем стал замглавы Минэкономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщалось, официальные документы Еврокомиссии и Европарламента предполагают, что к третьим странам, с которыми у ЕС есть Соглашение об ассоциации или зоне свободной торговли, будет применяться индивидуальный подход при внедрении СВАМ.

CBAM предполагает введение экологической пошлины за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Предположительно, механизм будет запущен 1 января 2023 года в рамках реализации стратегии Green Deal.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:58
Аналитики Platts ожидают во втором квартале высоких цен на руду
09:21
Китайские металлурги сократили темпы прироста стальной выплавки
08:33
УЗ должна создать филиалы по ремонту вагонов и локомотивов
08:04
В Украине могут ввести тотальный карантин
24.03.21
17:56
Без государственных заказов Мотор Сич ждет банкротство – УСПП
17:35
Нацбанк сформулировал причины падения ВВП Украины
17:13
Повышение налога на выбросы СО2 может закончиться полной деиндустриализацией Украины
16:53
Цены на лист и рулон в Европе могут вырасти до рекордно высоких показателей
16:35
Эксперты предрекают дальнейшее подорожание автогаза
16:15
Цены на г/к рулон в США продолжают расти из-за ограниченного предложения
15:53
Число безработных в Украине приближается к 2 млн человек
15:43
Виктор Пинчук признан почетным гражданином Днепра
15:34
По сравнению с прошлым сезоном Украина сожгла вдвое больше газа
15:15
На снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грн
14:53
Продление пошлины на экспорт лома поможет украинским металлургам выстоять в кризис
14:34
Прирост запасов газа у Газпрома превысил 480 млрд куб. м
14:11
Правительство выплатит пострадавшим от карантинных ограничений предпринимателям по 8 тыс. грн
13:56
Реформа Укрзализныци - ключ к безопасности ж/д перевозок
13:53
С 1 апреля уpанoвые шахты ВостГОКа мoгут пpиостановить pабoту
13:34
Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреля
23.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!