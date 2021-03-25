Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

УЗ должна создать филиалы по ремонту вагонов и локомотивов

25.03.21 08:33
печать
размер текста:

Кабинет министров ставит задачу перед Министерством инфраструктуры и АО "Укрзализныця" до конца декабря 2021 года выделить в отдельные структуры вагоно- и локомотиворемонтный филиалы

Об этом свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в документе, принятом на заседании 24 марта, с целью способствования развитию конкуренции на рынке ж/д перевозок и повышения эффективности ж/д перевозок за счет максимального использования инфраструктуры ж/д транспорта Кабмин ставит задачу перед Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" до конца декабря текущего года:

- передать функции и активы локомотивного хозяйства в соответствующие вертикали;
- разработать порядок организации военных и специальных перевозок в связи с началом работы конкурентного рынка ж/д перевозок;
- реорганизовать структуру хозяйства ремонтов и обслуживания;
- создать вагоноремонтный филиал;
- создать локомотиворемонтный филиал.

В мае, согласно планам Кабмина, должен состояться тендер на закупку не менее 100 пассажирских вагонов, минимум, 10 из которых "Укрзализныця" должна получить до конца декабря.

Кроме того, до конца декабря ожидается проведение капитального ремонта не менее 100 локомотивов.

Как сообщалось, в феврале "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,04 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:04
В Украине могут ввести тотальный карантин
24.03.21
17:56
Без государственных заказов Мотор Сич ждет банкротство – УСПП
17:35
Нацбанк сформулировал причины падения ВВП Украины
17:13
Повышение налога на выбросы СО2 может закончиться полной деиндустриализацией Украины
16:53
Цены на лист и рулон в Европе могут вырасти до рекордно высоких показателей
16:35
Эксперты предрекают дальнейшее подорожание автогаза
16:15
Цены на г/к рулон в США продолжают расти из-за ограниченного предложения
15:53
Число безработных в Украине приближается к 2 млн человек
15:43
Виктор Пинчук признан почетным гражданином Днепра
15:34
По сравнению с прошлым сезоном Украина сожгла вдвое больше газа
15:15
На снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС потратят 1,36 млрд грн
14:53
Продление пошлины на экспорт лома поможет украинским металлургам выстоять в кризис
14:34
Прирост запасов газа у Газпрома превысил 480 млрд куб. м
14:11
Правительство выплатит пострадавшим от карантинных ограничений предпринимателям по 8 тыс. грн
13:56
Реформа Укрзализныци - ключ к безопасности ж/д перевозок
13:53
С 1 апреля уpанoвые шахты ВостГОКа мoгут пpиостановить pабoту
13:34
Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреля
13:13
Обновленная версия приказа об эксплуатации вагонов содержит неприемлемые требования – ФРТУ
13:12
Интерпайп объявил о старте проекта для украинских компаний-поставщиков
12:57
Укрнафта снизила добычу по всем направлениям
23.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!