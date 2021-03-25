В Украине могут ввести тотальный карантин Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время провести отдельное заседание по вопросу ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC Украина.



"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь в связке идет экономика и много других вещей", – сказал Данилов.



На вопрос, может ли на заседании СНБО обсуждаться всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должен самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения".



"Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", – подчеркнул секретарь СНБО.



Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдяд, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.



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