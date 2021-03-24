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Без государственных заказов Мотор Сич ждет банкротство – УСПП

24.03.21 17:56 , Металлургпром
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Если Украина не загрузит "Мотор Сич" оборонными заказами, не найдет масштабные рынки сбыта на Западе (так как Китай учитывая сложившуюся ситуацию с инвесторами - теперь не вариант), то "Мотор Сич" может обанкротиться уже через несколько лет, заявил президент Украинского союза промышленников и предприниматели (УСПП) Анатолий Кинах.

"Сейчас глобальной задачей государства является обеспечение оборонных заказов для «Мотор Сич» на достаточном уровне. Ведь вся эта история с инвесторами - следствие недальновидности властей, которые после 2014 года не брали активного участия в судьбе своего стратегического предприятия. Напомню, «Мотор Сич» тогда потеряло рынок РФ, что значительно уменьшило портфель заказов и поэтому обострилась проблема поиска новых рынков и инвесторов. Ими оказались китайские инвесторы", - рассказал А.Кинах.

Необходимо четко понимать, что санкции имеют двусторонние последствия - отмечает лидер делового сообщества. По его словам, нельзя допускать, чтобы от их введения значительно больше теряли украинские предприятия, чем противоположная сторона.

"Мотор Сич" - отраслеобразующее предприятие, крупнейшая украинская компания по производству двигателей для самолетов, вертолетов, крылатых ракет и газотурбинных электростанций. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира и является объектом повышенного интереса ведущих международных игроков.

На сегодня все акции и активы "Мотор Сич" арестованы, а само предприятие будет национализировано. Соответствующее решение принято СНБОУ и уже поддержано президентом. Все это происходит на фоне международного скандала. Два месяца назад на китайских инвесторов "Мотор Сич" Украиной были наложены санкции.

Президент УСПП считает, что арест акций и решение о национализации предприятия еще не свидетельствует о наличии у государства стратегии модернизации и развития "Мотор Сичи". Это и было первоисточником того кризиса, в котором оказалось производство авиадвигателей.

МинПром

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