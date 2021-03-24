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Нацбанк сформулировал причины падения ВВП Украины

24.03.21 17:35 , РБК Украина
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Основными факторами падения экономики Украины в 2020 году на 4,0% стали карантинные ограничения, введенные в Украине и в мире в ответ на распространение COVID-19. Также на падение повлияло снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, из-за связанной с пандемией неопределенности.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ) относительно ВВП в 2020 году.

В то же время, отметили в НБУ, украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису по сравнению с предыдущими.

"Коронакризиз не сопровождался стремительной девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на протяжении всего года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% г/г) почти во всех видах деятельности. На сокращение инвестиций повлияло ухудшение деловых ожиданий предприятий из-за распространения заболеваемости и неопределенности в отношении развитии пандемии, а также нерешенных вопросов в сфере альтернативной энергетики.

Потребление домохозяйств по итогам года увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во II квартале. Оживлению потребительского спроса во втором полугодии 2020 года способствовали смягчение карантинных ограничений, возобновление роста доходов граждан, в том числе благодаря программам социальной поддержки правительства, и переориентация на внутренний туризм, отметили в НБУ.

"В начале 2021 года восстановление экономики будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. Дополнительный негативный вклад будут иметь неблагоприятные погодные условия в январе и феврале", - говорится в комментарии.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине к 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.

МинПром

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