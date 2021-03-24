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Цены на лист и рулон в Европе могут вырасти до рекордно высоких показателей

24.03.21 16:53 , МеталлТорг
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Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., ожидается, что дефицит предложения приведет к росту цен на лист и рулон в Европе в ближайшем будущем до рекордно высоких показателей. Восстановление китайского рынка стали после новогодних праздников по лунному календарю было более сильным, чем ожидалось. Это поддерживает цены на сталь и сырье во всем мире.

В Европе возникла нехватка конкурентоспособных импортных материалов, а доступность материалов местного производства крайне ограничена. Недавние неблагоприятные погодные условия привели к ограничению производства и поставок стали в регионе, что усугубило ситуацию с ограниченным предложением. Следовательно, прогнозируется, что в апреле / ​​июне цены на рулон в Европе продолжат повышательную тенденцию.

Однако во второй половине 2021 года прогнозируется снижение стоимости сделок со сталью. Ожидается движение в сторону восстановления баланса между спросом и предложением.

Беспрецедентно высокая стоимость стали создает серьезное финансовое давление для многих компаний. Это отрицательно сказывается на существующих проектах и ​​задерживает начало реализации новых схем. Кроме того, согласно прогнозам, потребность автомобильной промышленности в рулонах будет снижаться в результате нехватки полупроводников и низких продаж автомобилей.

Предусматривается продолжение возобновления работы ранее простаивающих сталеплавильных мощностей как в Европе, так и во всем мире. Это должно привести к увеличению поставок из местных и зарубежных источников.Снижение затрат на сырье прогнозируется в течение 2021 года. Текущая стоимость железной руды на уровне 165-170 долл. США за тонну, CFR China, считается неустойчивой. Кроме того, ожидается рост добычи у сырьевых компаний.

Несмотря на ожидаемую коррекцию в сторону понижения, ожидается, что в среднесрочной перспективе цены на рулон в Европе и рентабельность проката останутся на исторически высоком уровне, а с ростом вакцинации активность будет улучшаться.

МинПром

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