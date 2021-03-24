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Эксперты предрекают дальнейшее подорожание автогаза

24.03.21 16:35 , enkorr
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Повышение премии на СУГ "Роснефти" на 15 долл./т поднимет цены остальных источников снабжения украинского рынка. Такое мнение в своей авторской колонке высказал аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

По мнению эксперта, из-за чрезмерной зависимости от импорта и отсутствия возможностей масштабной диверсификации поставок СУГ украинские трейдеры будут готовы на повышение цен на газ "Роснефти".

"Из реальных (возможностей, — ek.) – только морские поставки, они с ростом цены станут еще выгоднее. Но сегодняшний потолок украинских перевалок – 15-16 тыс. в месяц (это 10 тыс. сверху текущего уровня)", — поясняет А.Куюн.

Как сообщал enkorr, Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину. Компания уже вышла с предложением по продаже TERM-контрактов в Украину с премией +31 долл. к котировке Argus daf Брест, что на 15 долл. выше по сравнению с условиями Proton.

Кроме того, А.Куюн отмечает, что удорожание ресурса "Роснефти" относительно других источников будет временным, и контракты остальных поставщиков вскоре тоже вырастут в цене.

"Сначала подорожает "Роснефть", потом потянутся премии на спотовые объемы, а потом подрастет и украинская котировка, к которой привязаны термы ТШО, "Лукойла" и отчасти украинские аукционы. Я думаю, что в течение месяца-двух стоимость "Роснефти" придет в баланс со стоимостью остальных производителей. Деваться украинским трейдерам-то все равно некуда", — пишет автор.

"Учитывая нашу зависимость по газу, россияне могут ставить практически любую цену, и мы будем брать. Даже непонятно, почему Proton не продавал дороже", – цитирует эксперт одного из топ-менеджеров крупной украинской сети АЗС.

Между тем А.Куюн подчеркнул, что повышение премий не связано со сменой поставщика, а вызвано большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке.

"Газ будет дорожать, в "Роснефти" это понимают, а в Coral с этим просто согласились. Летом 2021 г. России вряд ли удастся избежать взлета цен, да там уже рекордные отметки. Это приподнимет рынок всей Восточной Европы. А тут еще и плюс 15 долларов для Украины… В общем, газ и бензин продолжат двигаться на стеле навстречу друг другу", — отметил он.

На долю Proton Energy Group S.A. в 2020 году приходилось 443 тыс. т (22,3% рынка) поставок в Украину сжиженного газа и 1,74 млн т дизтоплива (23,4% рынка).

МинПром

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