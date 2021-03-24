Виктор Пинчук признан почетным гражданином Днепра Бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук признан почетным гражданином Днепра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы EastOne.



"Благодаря инвестициям Виктора Пинчука в 2012 году с "нуля" построено и открыто "Интерпайп Сталь" - современный инновационный металлургический завод. Всего в строительство завода и инфраструктурных объектов было инвестировано 1 млрд долларов. Знаковый проект объединяет новейшие технологии и пять масштабных инсталляций всемирно известного художника Олафура Элиассона, которые стали неотъемлемой частью архитектуры предприятия", - говорится в нем.



В сообщении отмечается, что сегодня предприятие - один из флагманов развития промышленности Восточной Европы, в частности города Днипра, которое работает по высоким экологическим стандартам.



"Жесткие европейские экологические нормы были заложены еще на этапе проектирования завода. Предприятие не имеет никаких промышленных сбросов в Днепр, а по сравнению с мартеновским способом производства выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились в 2,5 раза, а выбросы углерода - в 10 раз. Завод поддерживает городские экологические инициативы и программы. На предприятиях в Днепре и области работает более 11 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, компания "Интерпайп" при поддержке Виктора Пинчука продолжает непрерывно инвестировать в развитие производства.



Так, например, на ПАО "Интерайп НТЗ" за последние годы было построено три новых линии для производства колес и колесных пар. Сейчас инвестиционный портфель компании насчитывает более 100 млн долларов.



"Чтобы предотвратить эпидемию COVID-2019 Виктор Пинчук, украинская промышленная компания "Интерпайп" и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne приняли активное участие в финансировании и разработке плана превентивных мер борьбы с коронавирусом, а также информировании населения Украины и региона в частности о таких мерах. Всего на помощь медикам в борьбе с эпидемией направили более 10 млн долларов. В рамках реализации этой инициативы были выделены средства на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых была направлена в Днепропетровскую область - помощь получили более 20 медицинских учреждений", - отмечается в сообщении.



Кроме того, "Интерпайп" объединил усилия более 100 украинских и зарубежных компаний в рамках благотворительного фонда "Возрождение региона", созданного по инициативе компании.



Всего с начала пандемии компания "Интерпайп" и фонд "Возрождение региона" закупили более 500 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, среди которых - изоляционные халаты, костюмы биозащиты, респираторы, перчатки, защитные очки. Весной и в начале лета в опорные больницы Днипра, Никополя и Новомосковска доставили 10 аппаратов ИВЛ американского производства, что стало очень весомой помощью медикам в лечении больных коронавирусом. Кроме аппаратов ИВЛ, для больниц закупили 160 кислородных концентраторов, половину из них приобрели осенью для обустройства специализированных больничных мест.



"Чувствовать себя единым целым с земляками всегда было для меня гордостью. Помогать и поддерживать родной город остается для меня долгом. Получить от него такое признание моих усилий стало для меня честью. Хотя я искренне считаю, что звание гражданина Днепра почетно само по себе", - отметил Виктор Пинчук.



МинПром



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