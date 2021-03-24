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Цены на г/к рулон в США продолжают расти из-за ограниченного предложения

24.03.21 16:15 , Металлургпром
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Цены на горячекатаный рулон (HRC) в США продолжили расти из-за ограниченного предложения. Еженедельная оценка внутренних цен на эту металлопродукцию от Argus выросла на 15,75 долл., до 1 302,25 долл. за тонну франко-завод. Сроки выполнения заявок на прокат оставались неизменными и составляли 6-8 недель.

По словам аналитиков, на рынке США невозможно разместить заявки на горячекатаный рулон с поставкой в мае и металлургические комбинаты принимают заказы только на июнь.

Североамериканские автопроизводители сообщили о дальнейших сбоях в производстве на прошлой неделе из-за продолжающегося глобального дефицита полупроводников и дополнительных проблем с поставками, связанными с нефтехимией, которые используются в различных компонентах транспортных средств, таких как автомобильные сиденья.

В то же время совсем немногие на рынке стали США сообщали о хоть каком-то сокращении автомобильного спроса на сталь, что может быть частично связано с тем, что автопроизводители продолжают строить автомобили, пока они ждут новых поставок полупроводников, чтобы закончить сборку после получения чипов.

Спрэд между бушелинговым ломом, поставленным на металлургические заводы Среднего Запада США, и отпускными ценами на HRC увеличился на 2% до 800,02 доллара на тонне с 784,27 доллара на тонне неделей ранее. При этом год назад разница в ценах между ломом и горячекатаным листом составляла 310 долларов на тонне.

Растут в США цены и на остальной металлопрокат: холоднокатаный лист и оцинковка подорожали до 1500 долларов за тонну.

Импортные цены на горячекатаный лист в рулонах в Хьюстоне резко выросли на 80 долларов за тонну до 1000 долларов за тонну за последние сутки.

МинПром

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