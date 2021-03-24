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Число безработных в Украине приближается к 2 млн человек

24.03.21 15:53 , РБК Украина
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Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3 %.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%, в третьем квартале - 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 10,1% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале - 9,5%).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда с 9,4% до 9,5%. В четвертом квартале уровень безработицы достиг 10,0%.

Напомним, руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидания увольнений наблюдается пятый квартал подряд.

МинПром

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