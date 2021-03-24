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По сравнению с прошлым сезоном Украина сожгла вдвое больше газа

24.03.21 15:34 , Бизнес Цензор
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Украина с 19 октября 2020 года по 23 марта 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 42,1% (на 11,981 млрд куб. м) – до 16,462 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, 1-23 марта – 1,7 млрд куб. м, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, отбор газа на протяжении текущего отопительного сезона вдвое больнше, чем в минувшем 2019/2020 годов, когда из хранилищ было поднято 6 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, в прохладный март среднесуточный отбор из хранилищ составляет около 75 млн куб. м, а прогноз погоды до конца текущего месяца пока не дает оснований для завершения отопительного сезона ранее начала апреля.

Таким образом, следует ожидать, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 годов с запасами в хранилищах менее 16 млрд куб. м, что соответствует уровню прошлого года.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

МинПром

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