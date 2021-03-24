Прирост запасов газа у Газпрома превысил 480 млрд куб. м В 2020 году на территории России, по предварительным данным, выполнено свыше 5 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D, пробурено более 57 тыс. м горных пород, в том числе построены технически сложные скважины глубиной до 4,5 тыс. м. В результате этих работ прирост запасов газа составил более 480 млрд куб. м и существенно превысил добычу (452,6 млрд куб. м). Таким образом, уже на протяжении 16 лет коэффициент восполнения запасов газа "Газпрома" стабильно выше единицы.



Основные геологоразведочные работы, проводимые компанией, сосредоточены в районе полуострова Ямал, на Востоке России и континентальном шельфе.



В частности, в 2020 году увеличена ресурсная база Ямальского центра газодобычи — на приямальском шельфе Карского моря открыто месторождение "75 лет Победы" (запасы газа — 202,4 млрд куб. м). Кроме того, в результате бурения разведочной скважины получены новые данные, свидетельствующие о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения. Также компания продолжает доразведку запасов опорных месторождений Ямальского центра — Бованенковского и Харасавэйского, ведет работу по изучению Тамбейского месторождения.



В рамках развития Якутского и формирования Иркутского центров газодобычи "Газпром" выполняет геологоразведочные работы на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях.



Для повышения эффективности изучения недр компания использует новейшие технологии, в том числе цифровые. Они позволяют получать более качественные данные и оптимизировать производственные процессы. Так, компания развивает единое информационное пространство геолого-геофизической и промысловой информации. Оно дает возможность специалистам ПАО "Газпром" и дочерних обществ комплексно контролировать и анализировать процессы исследования и разработки месторождений на протяжении всего их жизненного цикла.



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