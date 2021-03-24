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Правительство выплатит пострадавшим от карантинных ограничений предпринимателям по 8 тыс. грн

24.03.21 14:11 , Бизнес Цензор
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Государство готово выплатить физлицам-предпринимателям и работникам предприятий, пострадавших в результате введения карантинных ограничений в "красных зонах", по 8 тыс. грн. Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Из-за увеличения количества заболеваний в Украине, все больше областей попадают в "красный уровень" эпидемической опасности. Поэтому разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления", – говорится в его сообщении на Тelegram-канале.

По словам премьер-министра, правительство ожидает, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления назначат предпринимателям дополнительные выплаты.

Ранее советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов сообщил, что новая компенсация предпринимателям, которые из-за введения карантина в "красных" зонах приостановили работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе.

Также, по его словам, программа поддержки бизнеса будет работать по следующему алгоритму: местные власти области "красной" зоны должны разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть придаст к тем средствам, которые готовы предоставить местные власти, еще 100%.

МинПром

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