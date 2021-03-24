Реформа Укрзализныци - ключ к безопасности ж/д перевозок "Укрзализныця" не справляется с ремонтом путей, поэтому их износ ежегодно растет. Это еще один аргумент в пользу необходимости реформировать железнодорожного монополиста. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Напомним, ежегодная потребность в ремонте ж/д путей в Украине составляет 2000 км. Плановые работы просрочены на 8,5 тыс км железной дороги. Из-за невозможности провести ремонтные работы, на 1,1 тыс км дорог введены скоростные ограничения.



"Решение проблемы назрело, так как без качественных ж/д путей компаниям будет сложно формировать эффективную систему логистики. Прежде всего необходимо разделить «УЗ» на несколько самостоятельных компаний по основным направлениям деятельности: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, содержание инфраструктуры, ремонт и модернизация подвижного состава", - отметил нардеп.



По его мнению, это позволит направить доходы на решение насущных проблем отрасли и на цели развития, вместо того чтобы продолжать кросс-финансирование убыточных пассажирских перевозок. Проблему последних нужно решать отдельно, здесь не обойтись без государственных дотаций.



"Еще одно важное направление реформы – это демонополизация рынка ж/д перевозок. Например, в Польше работает более 70 лицензированных перевозчиков, в Украине лишь один. Конкуренция важна для формирования рыночных тарифов и улучшения качества перевозок", - подчеркнул С.Магера



"Помимо реформы безопасность перевозок можно повысить за счет административных решений. Например, можно обязать «УЗ» проводить капремонт не менее 1 000 км железной дороги в год. Кроме того, государству важно контролировать, чтобы все владельцы грузовых вагонов соблюдали сроки выполнения плановых ремонтов вагонов", - считает народный депутат.



МинПром



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