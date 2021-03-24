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Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреля

24.03.21 13:34 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров сохранит тариф на электроэнергию для населения после 1 апреля на уровне 1,68 грн за кВт-ч. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание правительства.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений – то есть 1,68 грн за кВт-ч. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", – сказал премьер.

"В то же время мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что даст возможность получать необходимые средства для ремонтов модернизации и безопасного функционирования наших атомных станций", – добавил Д.Шмыгаль.

Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Д.Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

МинПром

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