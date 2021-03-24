Интерпайп объявил о старте проекта для украинских компаний-поставщиков Украинская промышленная компания Интерпайп объявила о старте проекта "Бизнес-партнерство с Интерпайп" для поставщиков материалов, оборудования и услуг. Участники, которые предложат лучшие идеи по модернизации и оптимизации процессов на промышленных активах Интерпайп, смогут заключить с компанией договор на безальтернативной основе и реализовать свой проект.



В сообщении компании подчеркивается, что Интерпайп – надежный партнер и крупный закупщик материалов, оборудования и услуг. Компания сотрудничает более с чем 2000 поставщиками. В 2019-2020 г. объем закупок материалов и услуг составил 6,63 млрд гривен, а число проведенных тендеров – 8,6 тысяч.



Компания ежедневно проводит десятки тендеров на закупки материалов и услуг. Это – стандартные процедуры с четко прописанными требованиями. Проект бизнес-партнерства призван упростить возможность подать новые решения всем, кто уже работает с компанией, и тем, кто только хочет начать сотрудничество, а также ускорить их рассмотрение.



Участники могут предложить идеи по модернизации или повышению эффективности работы оборудования, оптимизации ремонтов и обслуживания, энергосбережению или использованию новых материалов. Все это – вне стандартной тендерной процедуры. Каждое предложение будет рассмотрено отдельно с расчетом экономической эффективности. Участники проекта, которые предложат лучшие идеи, получат возможность заключить с Интерпайп договор на безальтернативной основе и реализовать проект.



"Мы приглашаем поставщиков под новым углом взглянуть на наше производство, найти узкие места и предложить идеи, как улучшить те или иные процессы. Стать участниками могут как наши существующие партнеры, так и компании, с которыми мы не работали раньше. С одной стороны, такой проект – отличная возможность внедрить новые, эффективные и пока малоизвестные решения. А, с другой стороны, таким образом, мы хотим развивать партнерство между украинскими компаниями", – рассказал Андрей Бибик, директор по закупкам и логистике Интерпайп.



МинПром



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