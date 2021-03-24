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Обновленная версия приказа об эксплуатации вагонов содержит неприемлемые требования – ФРТУ

24.03.21 13:13 , uaprom.info
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Обновленная редакция проект приказа Министерства инфраструктуры Украины "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", опубликованная 5 марта на сайте Министерства инфраструктуры Украины, остается опасной для экономики Украины, заявили в Федерации работодателей транспорта Украины.

Как отметили в организации, новый вариант приказа учитывает некоторые замечания от представителей бизнеса. Однако в тексте также есть нормы, которые будут иметь негативное влияние на рынок железнодорожных перевозок и на экономику нашей страны.

"В частности, неприемлемым является требование продления срока службы вагонов исключительно после проведения капитального ремонта грузового вагона с продлением срока службы и исключительно на 3 года. Согласно "Положению о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении" для выполнения капитального ремонта грузового вагона с продлением срока службы необходимо подготовить технические условия и получить их согласования в Комиссии, которая находится в Российской Федерации. Сложная процедура согласования требует привлечения структур, находящихся в РФ, также существуют существенные риски несогласия технических условий с их стороны, а получение документов может достигать двух лет", - говорится в заявлении ФРТУ.

Объем ремонтных работ, проводимых при капитальном ремонте грузового вагона с продолжением и при капитальном ремонте (КР) грузового вагона идентичны. Стоимость таких ремонтов для полувагона составляет около 200 - 300 тыс. грн., поэтому проводить такие ремонты раз в 3 года нецелесообразно, говорят в ФРТУ.

"Фактически, предложение установить такой короткий промежуток времени между капитальными ремонтами имеет целью сделать продление срока вагонов экономически нецелесообразным. Это лишит владельца вагона возможности получать доходы от эксплуатации еще технически пригодного вагона. Поэтому целесообразно увеличение срока до 5 лет и проведения продления срока исключительно через КР", - отметили в ФРТУ.

В Федерации считают, что проект приказа требует доработки.

МинПром

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