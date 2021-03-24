Укрнафта снизила добычу по всем направлениям "Укрнафта" в феврале 2021 года добыла 112,5 тыс. тонн нефти и конденсата и 81,6 млн кубометров газа, что соответственно на 5,4% и на 10,5% меньше, чем в феврале 2020 года.



Как сообщает пресс-служба компании, среднесуточная добыча нефти и конденсата составила 4,02 тыс. тонн, газа – 2,91 млн кубометров.



В компании отмечают, что по сравнению с предыдущим месяцем среднесуточная добыча нефти выросла на 0,8%, тогда как газа – сократилась на 1%.



По данным пресс-службы, несмотря на снижение производственных показателей "Укрнафта" выполнила производственный план по добыче нефти и газа в феврале.



"Компании удалось более чем в три раза сократить темпы естественного падения добычи нефти и снизить темпы природного падения добычи газа, которые связаны с высокой степенью истощенности основных месторождений компании", – сказано в сообщении.



Как сообщалось, по итогам 2020 года "Укрнафта" добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. Добыча природного газа составила 1,13 млрд кубометров, сократившись на 3% по сравнению с 2019 годом.



"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



