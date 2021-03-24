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Украина должна создать водородную энергетику - Шпенов

24.03.21 12:27
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У Украины хорошие шансы создании водородной энергетики. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Ведь самый оптимальный способ производства водорода — это использование солнечной и ветряной энергий. География дает естественные преимущества нашей стране. Украина имеет два выхода к морю, где можно разместить ветряные электростанции. У нас есть необжитые степи и брошенная часть Карпат, где вырубили деревья. Эти площади можно использовать для развития ветряной и солнечной энергетики и запустить водородную энергетику", - сказал он.

Нардеп напомнил, что в Европейском Союзе 30 компаний объединились в альянс, объявив о готовности к 2030 году производить 93 ГВт солнечной электроэнергии и 67 ГВт электроэнергии, полученной в результате электролиза. При этом в Европе свободных площадей намного меньше, чем в Украине.

"Как бы то ни было, сегодня мы говорим о будущем. Водородная электроэнергетика все еще является относительной экзотикой, ее рынок только формируется. Поэтому у нас есть все возможности, чтобы создать новую отрасль экономики и идти в ногу со временем. Если Украина сможет производить, накапливать и экспортировать водород, то сможет стать и серьезным игроком в мире", - сказал Д.Шпенов.

В конце февраля Минэнергетики анонсировало разработку так называемой Водородной стратегии. Нет сомнения, что чиновники разработают этот документ, но нет уверенности в том, что власть предпримет конкретные шаги для создания водородной энергетики.

"Мы сами не заметили, как променяли будущее украинской экономики на презентации концепций и стратегий вместо того, чтобы проводить реальные реформы. Будущее не только открывает удивительные перспективы, но и выдвигает жесткие требования. И одно из них – умение быстро принимать решения и концентрировать ресурсы на перспективных направлениях", - отметил политик.

"Поэтому не нужно анонсировать разработку Водородной стратегии, нужно в сжатые сроки утвердить ее решением Кабмина и начать создание новой отрасли, которая может определить будущее украинской экономики", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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