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Сенаторы США призвали использовать все доступные инструменты, чтобы остановить Северный поток-2

24.03.21 12:14 , Бизнес Цензор
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Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и председатель Подкомитета по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности Джин Шахин призвали администрацию Байдена наконец остановить "Северный поток-2".

Об этом говорится в официальном письме законодателей, к которому присоединилось еще два десятка сенаторов, госсеекретарю США Энтони Блинкену.

"Администрация Трампа не смогла окончательно остановить строительство этого трубопровода и почти четыре года ни разу не использовала имеющиеся для этого санкционные инструменты, поэтому мы ценим то, что вы делаете в этот критический период - в то время, как проект трубопровода близится к завершению", – отметили сенаторы, передает Укринформ.

Сенаторы призвали главу Госдепартамента "использовать все доступные инструменты", чтобы остановить строительство "Северного потока-2".

"Мы также хотели бы подчеркнуть, что санкции PEESA и PEESCA – это не просто полномочия, которые предоставляются исполнительной власти – они предусмотрены законом. Общедоступная информация свидетельствует о том, что в настоящее время нужно вводить дальнейшие санкции", – отмечают законодатели.

Как сообщалось, государственный секретарь США Э.Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США.

Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Трампа.

МинПром

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