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Украинцам расскажут о результатах проверок качества топлива

24.03.21 11:39 , РБК Украина
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В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск. Об этом сообщает пресс-служба экоинспекции.

"Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск, где потребители могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами", - отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения инспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок.

"В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персонального ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан", - сказал глава экоинспекции.

Украинцы смогут ознакомиться с результатами, перейдя по ссылке http://uvaga.gov.ua/uk/Main/Category/Category.

"Сейчас Госэкоинспекция по поручению премьер-министра усиливает контроль за качеством топлива на АЗС. Проводятся внеплановые проверки, в ходе которых осуществляется контроль соответствия паспортов качества топлива требованиям технического регламента", - подытожил А.Малеваный.

Напомним, Кабинет министров ранее урегулировал вопрос зачисления в местные бюджеты части акцизного налога из импортного и произведенного в Украине горючего. Органы местной власти получат 1,5 млрд грн.

Так, в декабре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках бюджета-2021. В зале нардепы одобрили и норму, которая вернула местному самоуправлению долю от акциза на топливо.

МинПром

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