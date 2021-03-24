МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии Международный валютный фонд намерен создать дополнительные резервные активы общим объемом 650 млрд долл. с целью облегчения выхода мировой экономики из рецессии, связанной с глобальной пандемией COVID-19.



Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой, которое получил в свое распоряжение Укринформ.



"Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое выделение SDR (эквивалент валюты, который применяется МВФ - ред.) принесет пользу всем нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса COVID-19. Это также может стать мощным сигналом о решимости стран-членов МВФ сделать все возможное для выхода из худшей рецессии со времен Великой депрессии", - отметила К.Георгиева.



Она также заявила о намерении до июня нынешнего года подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении 650 млрд долл. на основе оценки потребностей стран-членов МВФ, статей соглашения и мандата Фонда.



"Персонал МВФ разработает новые инструменты для повышения прозрачности и подотчетности использования SDR, сохраняя при этом резервные активы, характерные для SDR. Параллельно в Фонде изучат варианты перераспределения SDR для стран-членов с мощными финансовыми позициями для поддержки уязвимых стран и экономик с низким уровнем дохода", - отметила глава Фонда.



Предполагается, что в случае одобрения пакет придаст существенный прямой прирост ликвидности для национальных экономик без роста долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов с целью помощи в борьбе с пандемией, включая поддержку программ вакцинации и других неотложных мероприятий.



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