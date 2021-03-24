16 облгазов обязали заранее публиковать цену газа для населения Антимонопольный комитет Украины рекомендовал 16 газосбытовым компаниям не нарушать сроки публикации цены газа для населения – за пять суток до ее введения в действие. Об этом говорится в сообщении АМКУ.



Ранее, как сообщалось, сбытовые компании получили возможность поставлять природный газ по свободным ценам, и у потребителей появилась возможность выбирать поставщика, в том числе и по ценовому критерию.



"Вместе с тем, "открытие" рынка сопровождалось стремительным повышением цены на природный газ отдельными поставщиками. Указанное стало основанием для установления Кабинетом министров Украины с 1 февраля 2021 года предельной цены на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", - сказано в сообщении.



В связи с завершением 31 марта 2021 года действия указанного ограничения Комитет видит риски повышения цен на природный газ для бытовых потребителей со стороны поставщиков, имеющих значительную рыночную власть.



"Кроме того, заблаговременное информирование потребителей об изменении цены (за пять дней до введения ее в действие), предоставит им возможность планировать собственные расходы по новой цене или искать другого поставщика", - отмечается в сообщении.



Комитет отмечает, что увеличение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей должно быть должным образом обоснованным. При этом население должно быть своевременно проинформировано об изменении цены газа.



Учитывая вышесказанное, на заседании 23 марта 2021 года АМКУ рекомендовал газопоставщикам следующее:



В случае изменения цен на природный газ принять меры по своевременному информированию бытовых потребителей до введения их в действие.

принять меры по установлению с 1 апреля 2021 года цен на природный газ на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке поставок природного газа бытовым потребителям.



Рекомендации получили следующие компании: ООО "Винницагаз сбыт", ООО "Волыньгаз сбыт", ООО "Днепропетровскгаз сбыт", ООО "Житомиргаз сбыт", ООО "Закарпатгаз сбыт", ООО "Запорожгаз сбыт", ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт", ООО "Киевоблгаз сбыт", ООО "Львовгаз сбыт", ООО "Николаевгаз сбыт", ООО "Ривнегаз сбыт", ООО "Сумыгаз сбыт", ООО "Харьковгаз сбыт", ООО "Хмельницкгаз сбыт", ООО "Черновцыгаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт".



Как сообщалось, в декабре 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал 18 облгазов на общую сумму 380,2 млн грн на за нарушение антимонопольного законодательства в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением при закупке счетчиков в 2016-2018 годах.



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