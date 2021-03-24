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Итальянский меткомбинат Ilva остановил часть мощностей

24.03.21 09:48 , Металлоснабжение с сбыт
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Компания AM InvestCo, подразделение группы ArcelorMittal, управляющей металлургическим комбинатом Ilva на юге Италии, сообщила об остановке части мощностей, так как правительство страны не выполнило обязательство о финансировании предприятия

В соответствии с соглашением, подписанным в декабре прошлого года, государственное агентство развития Invitalia должно было до 5 февраля 2021 года инвестировать в AM InvestCo 400 млн. евро. Второй транш в размере 680 млн. евро был намечен на май 2020 года. При этом доля Invitalia в AM InvestCo должна была увеличиться от нынешних 50 до 60%.

Как сообщает ArcelorMittal, на данный момент деньги так и не поступили. Поэтому компания выводит из эксплуатации часть мощностей, чтобы снизить затраты. Они будут возвращены в строй, только когда Invitalia перечислит средства.

По данным профсоюзов, на комбинате остановлены один из конвертеров, стан горячей прокатки, толстолистовой стан и линия по производству сварных труб. Это существенно обострило дефицит листового проката в Италии, который наблюдается на местном рынке в последние месяцы.

МинПром

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