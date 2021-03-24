Итальянский меткомбинат Ilva остановил часть мощностей Компания AM InvestCo, подразделение группы ArcelorMittal, управляющей металлургическим комбинатом Ilva на юге Италии, сообщила об остановке части мощностей, так как правительство страны не выполнило обязательство о финансировании предприятия



В соответствии с соглашением, подписанным в декабре прошлого года, государственное агентство развития Invitalia должно было до 5 февраля 2021 года инвестировать в AM InvestCo 400 млн. евро. Второй транш в размере 680 млн. евро был намечен на май 2020 года. При этом доля Invitalia в AM InvestCo должна была увеличиться от нынешних 50 до 60%.



Как сообщает ArcelorMittal, на данный момент деньги так и не поступили. Поэтому компания выводит из эксплуатации часть мощностей, чтобы снизить затраты. Они будут возвращены в строй, только когда Invitalia перечислит средства.



По данным профсоюзов, на комбинате остановлены один из конвертеров, стан горячей прокатки, толстолистовой стан и линия по производству сварных труб. Это существенно обострило дефицит листового проката в Италии, который наблюдается на местном рынке в последние месяцы.



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