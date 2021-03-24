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В Украине более 14 тыс заболевших коронавирусом за сутки

24.03.21 09:28
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В Украине выявили рост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 14 174 человека. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 5438 человек; выздоровели от вируса 7386 человек. За сутки сделали 126 948 тестов на COVID-19 (в том числе методом ПЦР — 52 196, методом ИФА — 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 53 203).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 579 906 случаев коронавируса; выздоровели 1 276 272 человека. Всего сделали 7 778 231 ПЦР-тест.

При єтом число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 124 млн 200 тыс. 845, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

МинПром

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