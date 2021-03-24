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Запасы газа в европейских ПХГ на 30% ниже вместимости

24.03.21 08:55 , Интерфакс-Украина
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Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

На утро понедельника их средний уровень составлял 29,95%, что на 5,8 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. Запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 25,54%, в Австрии - до 26,89%, Чехии - 29,14%, Польше - 38,85%, Франции - до 14,62% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине - до 38,11%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году - 22 марта). Отбор газа из ПХГ Европы за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 82,4 млрд куб. м, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 годов (79,861 млрд куб. м). Нетто-отбор (отбор минус закачка) за текущий сезон при оценке 72,6 млрд куб. м с большим запасом обходит результат 2017/18 годов (69,3 млрд куб. м). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 годов был равен всего 47,9 млрд куб. м.

Температура воздуха по мере наступления весны в Европе все выше, но спотовая цена держится вблизи максимальных значений за последние полтора месяца. Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, восстановилась до $228,6 за тысячу кубометров после $217-218 в выходные и понедельник.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $232 за тысячу кубометров.

МинПром

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