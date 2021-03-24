Рабочие АМКР начинают акции за повышение заработной платы Работники Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) начинают акции за повышение заработной платы на 30% вместо назначенного администрацией предприятия с 1 мая текущего года повышения окладов всем своим сотрудникам и работникам дочерних предприятий на 5%.



"Работники предприятия АМКР вышли сегодня на акцию протеста. Протестующие отмечают, что акция предупредительная и, если администрация предприятия не сядет за стол переговоров относительно требований, протест будет наращивать масштабы. Главное требование людей - повышение зарплаты до европейского уровня, приведение оплаты в соответствии с условиями труда", - сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец в Facebook во вторник.



При этом он напомнил, что с 1 мая АМКР планирует повысить оклады всем сотрудникам дочерних предприятий на 5%, однако они требуют поднять зарплату не меньше чем на 30%.



Волынец добавил, что ранее представители профсоюзной организации предприятия в письме к гендиректору предприятия требовали пересмотреть и повысить зарплаты.



"С наступлением весны протесты только будут усиливаться. Зарплаты низкие. Работодатели не соблюдают законодательство. В приоритете у них прибыли и сверхприбыли. При дальнейшем росте цен, инфляции люди неизбежно будут все активнее участвовать в акциях протеста", - прогнозирует депутат.



Вместе с тем в информации не указывается, какая именно профсоюзная организация провела акцию. В свою очередь Комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил, что своим решением от 22 марта 2021 года утверждена дата проведения акции протеста – митинг 30 марта.



Уточняется, что акций будет проводиться "в знак несогласия с действиями руководства предприятия, связанными с ненадлежащей оплатой труда работников и низким процентом повышения в одностороннем порядке окладов и тарифов работникам АМКР, ООО "Стил Сервис" и ООО "Литейно-механический завод", с соблюдением противоэпидемических мероприятий, масочного режима".



По итогам митинга его резолюция будет вручена руководству предприятия.



Как сообщалось, в начале марта текущего года профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь требовал повышения зарплаты и обратился к владельцу компании, угрожая акциями протеста.



Администрация АМКР заявила о повышении зарплаты на 5% с 1 мая текущего года всем своим сотрудникам и работникам дочерних предприятий. При этом запланировано дифференцированное повышение окладов для тех категорий работников, зарплата которых ниже "медианы рынка". Пояснялось, что эти категории определены на основании сравнительного анализа рынка зарплат украинских промышленных предприятий по методике международной консалтинговой компании Hay Group.



Пресс-служба тогда констатировала, что вопрос повышения зарплаты на предприятиях ГМК подробно обсуждался на всех уровнях, в том числе с представителями ЦК ПМГУ. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев руководство АМКР ведет напряженные переговоры с профсоюзами на местном уровне о возможных вариациях повышений зарплат с учетом их предложений. Однако не по вине предприятия переговорный процесс затянулся, что отдаляло повышение окладов на неопределенный срок. Считаясь с интересами работников, сразу после выплаты 13-ой зарплаты в полном объеме, руководство компании приняло решение о повышении зарплаты.



В справке компании констатировалось, что в этом году на выплату 13-й зарплаты АМКР направил около 415 млн грн.



За 2020 год средняя зарплата в АМКР увеличилась на 5,5%, до 19062 грн, что на 24% выше средней зарплаты по Украине и на 10% выше, чем в черной металлургии: по итогам прошлого года уровень зарплат на предприятиях черной металлургии (17,3 тыс. грн) традиционно существенно превысил средний показатель по Украине (11,5 тыс. грн).



"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.



ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".



Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".



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