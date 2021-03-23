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Минэнерго провело аудит эффективности государственных шахт

23.03.21 17:51 , Интерфакс Украина
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Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами.

Это закреплено приказом Минэнерго №32 от 23 марта 2020 года, текст которого обнародован на сайте министерства. В то же время сами результаты аудита пока не обнародованы.

Приказом, в частности, поручено руководителям угольных предприятий и шахт на основании отчета внедрить аудиторские рекомендации и устранить выявленные нарушения и недостатки.

Кроме того, руководители шахт должны ускорить разработку технико-экономических обоснований (ТЭО) целесообразности дальнейшей эксплуатации горных предприятий, признанных по результатам аудита неперспективными.

Как сообщалось, согласно распоряжению Кабинета министров №1215 от 5 октября 2020 года, "Добропольеуголь" и другие перспективные госшахты должны войти в новое акционерное общество на базе энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".

Фонд госимущества (ФГИ) рассчитывает осуществить приватизацию такой вертикально-интегрированной компании до конца 2021 года. В случае ее неудачной приватизации глава Минэнерго Юрий Витренко считает необходимым передать созданную компанию в управление министерства или КМУ.

МинПром

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