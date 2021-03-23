Новые вспышки коронавируса обрушили цены на нефть Цены на нефть находится на уровнях начала февраля, инвесторы не уверены в устойчивости спроса на нефть из-за новых вспышек коронавируса в Европе и медленной вакцинацию населения. Об этом сообщает Reuters.



По состоянию на 15:42 по Киеву цена на нефть Brent составляет 62,33 долл. за баррель (-3,1%). Цены на фьючерсы нефти WTI "упали" ниже 60 долл. и составляют 59,03 долл. за баррель (-3,97%).



Такие цены на нефть в последний раз наблюдались еще в феврале. Связано падение с мерами, которые внедряют европейские страны в результате очередного увеличения количества больных COVID-19. Это в дальнейшем ограничивает мобильность населения, а соответственно, и спрос на нефть.



В частности, до 18 апреля локдаун продолжает Германия, которая считается крупнейшим потребителем нефти в Европе. А треть Франции вошла в локдаун с 20 марта сроком на месяц.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



