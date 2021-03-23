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Новые вспышки коронавируса обрушили цены на нефть

23.03.21 17:14 , Экономическая правда
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Цены на нефть находится на уровнях начала февраля, инвесторы не уверены в устойчивости спроса на нефть из-за новых вспышек коронавируса в Европе и медленной вакцинацию населения. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 15:42 по Киеву цена на нефть Brent составляет 62,33 долл. за баррель (-3,1%). Цены на фьючерсы нефти WTI "упали" ниже 60 долл. и составляют 59,03 долл. за баррель (-3,97%).

Такие цены на нефть в последний раз наблюдались еще в феврале. Связано падение с мерами, которые внедряют европейские страны в результате очередного увеличения количества больных COVID-19. Это в дальнейшем ограничивает мобильность населения, а соответственно, и спрос на нефть.

В частности, до 18 апреля локдаун продолжает Германия, которая считается крупнейшим потребителем нефти в Европе. А треть Франции вошла в локдаун с 20 марта сроком на месяц.

МинПром

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