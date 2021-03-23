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Отказ от сотрудничества с МВФ грозит резкой девальвацией гривны

23.03.21 16:54 , Бизнес Цензор
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Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом приведет к существенным изменениям в макроэкономической политике Украины. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, передает "Экономическая правда".

По его словам "жизнь без МВФ" может привести к росту цен на обслуживание долга, сокращение прироста иностранных инвестиций и давлению на валютные резервы Нацбанка.

"Таким образом придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривни будет слабеть, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится", – отметил он.

Д.Сологуб также добавил, что за отказ от сотрудничества с МВФ Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты – инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса. Также могут вырасти процентные ставки, так как Нацбанк будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

МинПром

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