Правительство должно вмешаться в ситуацию с реформой УЗ – эксперт Причины увольнения Владимира Жмака с должности главы "Укрзализныци" непонятны. Наблюдательный совет занял странную позицию. Об этом заявил экономист центра Экономической стратегии Богдан Прохоров.



"Набсовет на самом деле не очень четко коммуницирует свою позицию. Жмак вышел, все сказал, написал колонку и уволился. А чем руководствуется набсовет, который выбрал Жмака, а потом через несколько месяцев его уволил - неясно. Какой-то такой четкой коммуникации нет", - сказал Б.Прохоров.



Он также считает странной позицию набсовета, который не поддержал реформу "Укрзализныци", хотя она была прописана в стратегии. При этом он подчеркнул: без реформирования компания продолжит приходить в упадок, поэтому, по его мнению, правительство должно вмешаться в ситуацию.



"Единственный выход, это если правительство не будет говорить словами премьер-министра год назад, что УЗ - это бизнес, и пусть она выруливает из кризисной ситуации внутренним менеджментом как захочет. А наоборот - возьмет на себя ответственность. И реально сможет эту ситуацию вырулить", - считает Б.Прохоров.



Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку единогласно проголосовали наблюдательный совет "Укрзализныци".



Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя увольнение В.Жмака, предположил, что оно может быть связано с переделом полномочий между группами влияния.



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