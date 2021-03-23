В Skyrizon назвали арест акций Мотор Сич грязным фарсом и ограблением Заявления украинской власти о том, что национализация "Мотор Сичи" служит защите национальных интересов Украины - полная ложь. В то же время арест 100% акций предприятия - пример вопиющего ограбления иностранных инвесторов. Об этом заявил президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао в интервью "Украинским новостям".



"Это оскорбление принципа справедливости, попрание мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс. Режиссёр и актёры которого на самом деле являются правительством (!) одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение. Его единственная цель - попытаться завоевать расположение и одобрение иностранных хозяев, безгранично политизируя коммерческие проекты. Только для того, чтобы удовлетворить собственные эгоистичные желания и продолжать дурачить народ, предавать страну и узурпировать власть. У нас [в Китае] это называется не просто "слепая погоня за деньгами", а "полностью потерял человеческий облик". Жаль, что "Мотор Сич" и многие тысячи работников предприятия станут жертвами этого фарса", - заявил Ду Тао.



По его словам, это уже пятое незаконное и злонамеренное действие подобного характера за четыре года, пятый арест принадлежащих китайским инвесторам акций и грубейшее нарушение прав всех 100% акционеров "Мотор Сич".



Он также добавил, что предпринятая Украиной национализация предприятия не решает стратегических задач дальнейшего существования и развития "Мотор Сич".



"Для процветания "Мотор Сич" намного важнее другое. И вопросы другие: где в будущем долгосрочный рынок? Где реальные и срочные заказы? Как модернизировать технологии, как произвести смену поколений продуктов и как обновить производственные оборудования? И как гарантируются рабочие места и благосостояние рабочих? Я считаю, что если будут только пустые лозунги, бледные слова и невыполненные обещания, то заявления на тему "национализация "Мотор Сич" может защитить национальные интересы Украины" - полная ложь", - сказал президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.



Из-за сложившейся ситуации, по его словам, коллектив запорожского завода оказался в заложниках. Сама же китайская Skyrizon нацелена продолжить развитие проектов в сфере авиации при участии украинской "Мотор Сич" или без нее.



"Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры. И наша основная цель и фокус - рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире", - добавил Ду Тао и отметил, что на рынок гражданской авиации Китая стремятся все глобальные лидеры в сфере авиастроения.



Напомним, 20 марта сообщалось, что суд принял решение арестовать имущество "Мотор Сич" и передать 100% акций компании в управление государственному агентству АРМА.



Китайские собственники контрольного пакета акций намерены взыскать компенсацию с Украины в международном арбитраже за причинение им ущерба в размере 3,6 млрд долл.



В настоящее время Ду Тао наравне с представляемой им компанией, а также ее бенефициаром Ван Цзином и представителя Skyrizon в Украине Чен Хойшеном оказались под действием санкций с заморозкой активов и запретом на въезд в страну, которые были введены указом президента Владимира Зеленского на основании решения Совета национальной безопасности и обороны по инициативе СБУ.



Компания оспаривает этот указ в Верховном суде, добиваясь его отмены как противозаконного и бездоказательного.



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