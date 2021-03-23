Металлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – Eurofer Инвестиции металлургических компаний ЕС в новые технологии выплавки стали для достижения климатический нейтральности до 2050 года согласно European Green Deal должны составить 144 млрд. евро. Об этом заявил Адольфо Айелло (Adolfo Aiello), директор по климату и энергетике европейского стального лобби Eurofer.



По его словам, внедрение новых технологий приведет к увеличению затрат на производство стали и цен на металлопродукцию в диапазоне от 35% до 100% от текущего уровня. Кроме того, металлургам понадобится до 400 ТВт-ч климатически нейтральной электроэнергии, что в 7 раз превышает текущие возможности европейского энергетического сектора.



Напомним, что, согласно European Green Deal, европейский сталелитейный сектор до 2030 года должен сократить выбросы СО2 на 55% к уровню 1990-го, а к 2050 года достичь климатической нейтральности.



Источником этих инвестиций могут стать средства самих компаний, государственное финансирование, например, EU Innovation Fund, и доходы от системы торговли квотами на выбросы СО2.



"Мы поддерживаем климатические амбиции, но их нужно достичь наиболее низкозатратным способом. Это значит, что необходимо лучше защищать от carbon leakage и больше поддерживать низкоуглеродные технологии", - отметил А.Айелло.



По его словам, за последние несколько лет квоты на выбросы СО2 в ЕС существенно подорожали – с 7 евро за тонну до около 40 евро за тонну. А в этом десятилетии они могут достигнуть трехзначных значений.



Именно в связи с этим Eurofer настаивает на введении так называемого "углеродного" налога (Carbon Border Adjustment Mechanism) с одновременным продлением на 8 лет выдачи бесплатных разрешений (квот) на выбросы СО2 для европейских металлургов.



Напомним, что Европейский парламент 10 марта 2021 года большинством голосов поддержал введение «углеродного» налога, который защитит европейские компании от дешевого импорта из тех стран, которые не занимаются декарбонизацией экономики. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения по формату введения CBAM во 2 квартале 2021 года. Введение самого «углеродного» налога запланировано не позднее 1 января 2023 года.



В Евросоюзе инвестиционный план по "зеленому переходу" европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.



В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



