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Eurofer призывает увеличить число бесплатных квот на выбросы сталеварам

23.03.21 15:13 , МеталлТорг
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Как сообщает Argus Media, Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) призвала к введению дополнительных разрешений на выбросы для сталелитейной промышленности, целевому финансированию и сочетанию механизма корректировки границы выбросов углерода (CBAM) с действующей системой торговли выбросами (ETS).

В ходе дискуссии о климатической политике ЕС, организованной Eurofer, ассоциация приветствовала план ЕС по внедрению CBAM к 2023 году, но заявила, что бесплатные квоты на выбросы по-прежнему будут необходимы для защиты экспорта стали из ЕС.

ЕС возразил, что комбинация ETS и CBAM не будет совместима с правилами ВТО, за исключением переходного периода между ними, и что бесплатные квоты на выбросы будут постепенно отменены.

Eurofer согласился с предложением ЕС о переходном периоде от ETS к CBAM, в течение которого будут действовать обе политики, если этот период длится около 8 лет.

Eurofer также призвал выделить больше бесплатных квот на выбросы сталелитейной промышленности, заявив, что "в обычный год сталелитейной промышленности не хватает бесплатных квот на 20%". Но ЕС намеревается постепенно отказаться от бесплатного распределения, поскольку он вводит CBAM, который он считает "предпочтительным по сравнению с ETS, поскольку он заставит производителей оплачивать углеродные затраты в ЕС и за его пределами и не будет искажать эту стоимость за счет бесплатного распределения", отметил представитель ассоциации.

Большая часть доходов ETS передается странам-членам ЕС при условии, что половина из них будет потрачена на борьбу с изменением климата. ЕС выделяет 1-2% доходов ETS в свой инновационный фонд в размере 30 млрд евро на проекты по декарбонизации промышленности.

Eurofer заявляет, что для достижения целей по сокращению выбросов, изложенных в Парижском соглашении, европейскому сталелитейному сектору в 2050 году потребуется примерно в семь раз больше безуглеродной энергии, чем он ежегодно покупает из сети сегодня.

Пока нет гарантии, что в ближайшие годы будет доступен "зеленый" водород по конкурентоспособной цене.

МинПром

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