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Vale хочет вернуть себе лидерство на рынке за счет нового порта для железной руды

23.03.21 15:51 , МеталлТорг
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Как сообщает Mining weekly, мировое производство железорудной продукции достигло 2,2 млрд тонн в 2020 году и, как ожидается, достигнет 2,35 млрд тонн в 2021 году.

Несмотря на пандемию COVID-19, спрос в Китае и ограничения предложения в Бразилии привели к тому, что цены на железную руду в этом квартале достигли десятилетнего максимума и превысили 175 долл. за тонну.

Общий мировой экспорт составил 1170 млн тонн в 2020 году, что на 9,3% выше, чем в 2019 году. Общий объем импорта Китая превысил 73% от общего объема отгруженных в мире.

По данным Fastmarkets, поскольку Китай закрывает многие небольшие рудники по добыче низкокачественной железной руды и продолжает повышать планку качества руды в соответствии со своими экологическими стандартами, Бразилия, Австралия и Индия станут основными источниками чистого увеличения производства.

Vale все еще пытается вернуться к мощности в 400 млн тонн, что позволит вернуть себе титул крупнейшего производителя в мире, который она потеряла после аварии на плотине Брумадинью два года назад, уступившей компании Rio Tinto, но отгрузка по-прежнему остается проблемой.

Вернуть себе мировое первенство Vale собирается за счет строительства на севере Бразилии специализированного порта для железной руды мощностью до 560 млн. тонн в год (более чем в два раза больше Понта-да-Мадейра).

Проект портового терминала Алкантара (TPA) в Мараньяне ожидает разрешения правительства Бразилии начать исследование экологических и социальных последствий.

По словам Пауло Сальвадора, исполнительного директора девелопера Grão-Pará Multimodal, ожидается, что строительство начнется в июне 2022 года, а операции начнутся в 2025 году.

Стоимость проекта оценивается в 772 млн долл. и включает строительство нового железнодорожного сообщения с железной дорогой Карахас (EFC), которая в настоящее время соединяет Вале Карахас - крупнейший в мире рудник железной руды - и Понта-да-Мадейра.

"Руда Vale сможет транспортироваться исключительно по этой новой железной дороге, резервной части Понта-да-Мадейра, которая может позволить Vale достичь поставленных целей и выполнить свой план расширения", – отметил П.Сальвадор.

МинПром

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