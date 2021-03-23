Vale хочет вернуть себе лидерство на рынке за счет нового порта для железной руды Как сообщает Mining weekly, мировое производство железорудной продукции достигло 2,2 млрд тонн в 2020 году и, как ожидается, достигнет 2,35 млрд тонн в 2021 году.



Несмотря на пандемию COVID-19, спрос в Китае и ограничения предложения в Бразилии привели к тому, что цены на железную руду в этом квартале достигли десятилетнего максимума и превысили 175 долл. за тонну.



Общий мировой экспорт составил 1170 млн тонн в 2020 году, что на 9,3% выше, чем в 2019 году. Общий объем импорта Китая превысил 73% от общего объема отгруженных в мире.



По данным Fastmarkets, поскольку Китай закрывает многие небольшие рудники по добыче низкокачественной железной руды и продолжает повышать планку качества руды в соответствии со своими экологическими стандартами, Бразилия, Австралия и Индия станут основными источниками чистого увеличения производства.



Vale все еще пытается вернуться к мощности в 400 млн тонн, что позволит вернуть себе титул крупнейшего производителя в мире, который она потеряла после аварии на плотине Брумадинью два года назад, уступившей компании Rio Tinto, но отгрузка по-прежнему остается проблемой.



Вернуть себе мировое первенство Vale собирается за счет строительства на севере Бразилии специализированного порта для железной руды мощностью до 560 млн. тонн в год (более чем в два раза больше Понта-да-Мадейра).



Проект портового терминала Алкантара (TPA) в Мараньяне ожидает разрешения правительства Бразилии начать исследование экологических и социальных последствий.



По словам Пауло Сальвадора, исполнительного директора девелопера Grão-Pará Multimodal, ожидается, что строительство начнется в июне 2022 года, а операции начнутся в 2025 году.



Стоимость проекта оценивается в 772 млн долл. и включает строительство нового железнодорожного сообщения с железной дорогой Карахас (EFC), которая в настоящее время соединяет Вале Карахас - крупнейший в мире рудник железной руды - и Понта-да-Мадейра.



"Руда Vale сможет транспортироваться исключительно по этой новой железной дороге, резервной части Понта-да-Мадейра, которая может позволить Vale достичь поставленных целей и выполнить свой план расширения", – отметил П.Сальвадор.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



