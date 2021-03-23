Германия снизила выплавку стали на 10% По данным, опубликованным Федерацией стали Германии WV Stahl 22 марта, неблагоприятные погодные условия сказались на производстве стали в Германии в феврале, сократив ее производство на 10% в годовом исчислении.



Падение до 3,1 млн тонн в феврале положило конец непрерывному росту производства после наращивания объемов производства на немецких предприятиях после восстановления спроса на сталь в середине 2020 года.



Федерация стали заявила, что восстановление производства стали в Германии остается неустойчивым.



Падение производства стали наблюдалось как в доменном производстве, так и в производстве электродуговых печей. Доменное производство снизилось на 9,9% в годовом исчислении до 2,1 млн тонн, в то время как производство в электрических печах упало на 11,3% до 991 тыс. тонн. Производство чугуна упало на 8,4% до 1,9 миллиона тонн.



Немецкие заводы серьезно пострадали от неблагоприятных погодных условий в феврале, когда вторая по величине металлургическая компания ФРГ Salzgitter объявила о форс-мажорных обстоятельствах.



Сроки выполнения заказов на предприятиях Европы в настоящее время приходятся на август, поскольку предприятия пытаются удовлетворить спрос. Срок поставки на европейском рынке обычно не превышают 10 недель.



Постоянная нехватка материалов способствовала росту цен на сталь в Европе, при этом оценка Platts горячекатаного рулона близка к рекордной отметке 795 евро за тонну EXW, что на 5 евро за тонну ниже рекордного уровня, зафиксированного в июне 2008 года.



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