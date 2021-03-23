Банки начали активно скупать валюту у населения

На наличном валютном рынке в течение недели 15-19 марта объем чистого предложения иностранной валюты вырос по сравнению с прошлой неделей. Это позволило банкам увеличить объем чистой покупки валюты с начала марта до 53 млн долл.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Б.Данилишин, курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю практически не изменился. Интервенции НБУ по покупке валюты составили на прошлой неделе 30,5 млн долл. (сальдо интервенций с начала года +270,5 млн долл.).
Напомним, с начала марта на наличном рынке наблюдается преобладание предложения валюты над спросом.
Как сообщалось, население Украины в феврале 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 605,9 млн долл. (в эквиваленте) и купило на 1 615,4 млн долл. Чистая покупка валюты составила 9,4 млн долл.
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 грн за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.