Банки начали активно скупать валюту у населения На наличном валютном рынке в течение недели 15-19 марта объем чистого предложения иностранной валюты вырос по сравнению с прошлой неделей. Это позволило банкам увеличить объем чистой покупки валюты с начала марта до 53 млн долл.



Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.



Как отметил Б.Данилишин, курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю практически не изменился. Интервенции НБУ по покупке валюты составили на прошлой неделе 30,5 млн долл. (сальдо интервенций с начала года +270,5 млн долл.).



Напомним, с начала марта на наличном рынке наблюдается преобладание предложения валюты над спросом.



Как сообщалось, население Украины в феврале 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 605,9 млн долл. (в эквиваленте) и купило на 1 615,4 млн долл. Чистая покупка валюты составила 9,4 млн долл.



Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 грн за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.



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