Шведская Boliden запустила на рынок два зеленых медных продукта Шведская компания Boliden запустила на рынок два "зеленых" медных продукта для клиентов, которым нужно показать снижение выбросов углекислого газа в своей производственной цепочке.



Первый продукт представляет собой вторичный металл, полученный из электронного лома. Второй — это медь, добытая с уровнем выбросов, который более чем в два раза ниже, чем в среднем по отрасли. Соответствующие сертификаты выдает независимая компания Intertek.



Как заявил Мартин Эрикссон, менеджер Boliden по продажам меди, при добыче металла компания использует, в основном, энергию ГЭС. Вследствие этого общий объем выбросов углекислого газа составляет 1,5 тонны на тонну металла, тогда как у конкурентов, получающих электроэнергию с угольных энергоблоков, этот показатель, в среднем, достигает 4 тонн.



Почти половина производства катодной меди на предприятиях Boliden, получающей около 350 тыс. т металла в год, может быть признана низкоуглеродной. Пока что компания получает только небольшую премию при продаже своей "зеленой" медной продукции, но рассчитывает на то, что в дальнейшем спрос на низкоуглеродный металл будет расти, что даст возможность поднять цены на него.



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