Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралийская Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды

23.03.21 13:13 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Австралийская компания Mineral Resources (MinRes) начала добычу сырья на железорудном месторождении Wonmunna в регионе Пилбара в Западной Австралии. Мощность предприятия составляет 5 млн т в год, но, как сообщает компания, ее можно будет без больших затрат довести до 10 млн т в год.

Во второй половине 2020 г. MinRes произвела на двух своих предприятиях Iron Valley и Koolyanobbing более 7,9 млн т железной руды с содержанием железа 58-60%. Но в ближайшие годы компания может значительно увеличить свои мощности.

В регионе Пилбара MinRes планирует в 2023 и 2024 гг. ввести в эксплуатацию еще два ГОКа Lamb Creek и Wedge. Вместе с уже тремя действующими предприятиями она увеличит добычу до более 50 млн. т в год.

Кроме того, компания ожидает получения разрешений на строительство двух причалов в Порт-Хедланде, главным железорудном порту в Западной Австралии. Как только они будут даны, MinRes приступит к разработке еще одного месторождения Marillana, где объем добычи оценивается в 20 млн т в год.

Наконец, в портфель активов компании входит и комплекс Ashburton. Там могут быть построены еще два ГОКа на 25-30 млн т в год.

Таким образом, во второй половине текущего десятилетия Mineral Resources может ежегодно добывать до 100 млн т железной руды. Однако для этого компании надо будет решить вопрос с доставкой сырья в порты и с погрузкой на суда. Через Порт-Хедланд в 2020 г. было перевалено 540,6 млн т железной руды, и местное население протестует против его дальнейшего расширения из-за сильной запыленности атмосферного воздуха.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:54
Банки начали активно скупать валюту у населения
13:36
Шведская Boliden запустила на рынок два зеленых медных продукта
12:56
Украина выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения – министр
12:55
Металлургии должны инвестировать 144 млрд. евро до 2050 года для выполнения European Green Deal – Eurofer
12:34
Украина увеличила валовое потребление природного газа
12:12
Прибыль банков Украины обвалилась в 2,5 раза
11:53
Отмена европейских квот на сталь стала бы хорошей возможностью нарастить поставки в Евросоюз
11:52
Норникель обещает снизить выбросы на 85%
11:34
Минэкономики предлагает изменить госпрограмму стимулирования экономики
11:19
В вопросе трансформации угольных регионов Украина должна смотреть на опыт Германии
11:13
Контроль за ремонтом вагонов предлагают возложить на Госслужбу по безопасности на транспорте
10:53
Малайзия ограничит экспорт металлолома
10:38
Законопроект № 3091 – инструмент коррупции и давления на бизнес
10:35
Danieli поставит вьетнамской Hoa Phat новое прокатное оборудование
10:27
С начала года Китай резко увеличил импорт алюминия
10:15
В Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукции
09:54
Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК
09:27
Локдауны могут замедлить экономическое восстановление еврозоны
08:56
В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%
08:29
Украинцы в марте больше продавали валюты, чем покупали
22.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!