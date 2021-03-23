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Украина выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения – министр

23.03.21 12:56 , Укринформ
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Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения, заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Фейсбуке.

"Уточненные отчетные поквартальные показатели за 2020 год свидетельствуют, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19, прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины на 4,6% ВВП", - прокомментировал И.Петрашко уточненные данные Госстата, по которым падение ВВП за прошлый год составило 4%.

По его словам, данные Госстата оказались несколько лучше оценки Минэкономики, которые предусматривали падение ВВП на 4,2%, и прогноз правительства (падение ВВП на 4,8%), сформированного в марте 2020 года.

Поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 до 5000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.

Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.

Падение ВВП в основном сформировали: низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики из-за понесенных бизнесом потерь. Так, глубокое падение по основным составляющим ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса.

Отрицательные результаты внешнеэкономической деятельности из-за относительно низкого внешнего спроса и мировых протекционистских трендов, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составило 5,6% при больших темпах падения импорта - на 9,6%.

В отраслевом разрезе самый чувствительный удар от воздействия карантина понесли преимущественно сфера услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилась на 28,5%. Сфера транспорта - на 16,4%.

Значительно меньшие потери понесли отрасли преимущественно ориентированные на внутренний рынок и те, что смогли быстро адаптировать свою деятельность к новым условиям, применяя цифровые технологии в условиях дистанцирования. Примером являются фармацевтическое и химическое производство, ИТ-сектор, финансовая сфера и, конечно же, сфера здравоохранения.

Увеличить объем производства смогли также такие сферы, как: строительство (+ 5,2%), оптовая и розничная торговля (+ 4,9%) и информация и коммуникация (+ 2,3%).

МинПром

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