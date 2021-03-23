Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Отмена европейских квот на сталь стала бы хорошей возможностью нарастить поставки в Евросоюз

23.03.21 11:53
печать
размер текста:

Для Украины отмена европейских квот на сталь стала бы хорошей возможностью нарастить поставки в Евросоюз уже в 2021 году. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Насколько это реально будет зависеть от того, какое лобби в итоге победит: потребителей металла или его производителей. В обоих случаях мы можем извлечь выгоду. Если отменят квоты, украинские металлурги получат возможность увеличить экспорт металла в ЕС. Если ограничения продлят, то по правилам ВТО они могут рассчитывать на компенсации со стороны Евросоюза", - сказал он.

Как известно, ранее Международная ассоциация торговли сталью (ISTA) призвала Еврокомиссию отменить квоты на импорт стали на год. Их действие заканчивается в июле. В свою очередь, производители металлопродукции в лице ассоциации Eurofer потребовали от властей ЕС продлить действия импортных ограничений.

"Но импортные пошлины – далеко не главная головная боль наших меткомбинатов. В июле ЕС опубликует закон о СВАМ (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Механизмы применения этой "углеродной пошлины" еще до конца не известны. По предварительным оценкам, украинской промышленности СВАМ обойдется минимум в 398 млн евро в год", - отметил С.Магера.

"Таких денег у промышленников нет, государство также не спешит помогать. Поэтому, даже если Евросоюз отменит импортные пошлины на сталь, украинские экспортеры, скорее, смогут частично компенсировать убытки, чем дополнительно заработать", - подытожил народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:34
Украина увеличила валовое потребление природного газа
12:12
Прибыль банков Украины обвалилась в 2,5 раза
11:52
Норникель обещает снизить выбросы на 85%
11:34
Минэкономики предлагает изменить госпрограмму стимулирования экономики
11:19
В вопросе трансформации угольных регионов Украина должна смотреть на опыт Германии
11:13
Контроль за ремонтом вагонов предлагают возложить на Госслужбу по безопасности на транспорте
10:53
Малайзия ограничит экспорт металлолома
10:38
Законопроект № 3091 – инструмент коррупции и давления на бизнес
10:35
Danieli поставит вьетнамской Hoa Phat новое прокатное оборудование
10:27
С начала года Китай резко увеличил импорт алюминия
10:15
В Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукции
09:54
Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК
09:27
Локдауны могут замедлить экономическое восстановление еврозоны
08:56
В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%
08:29
Украинцы в марте больше продавали валюты, чем покупали
08:07
Госстат подсчитал спад ВВП в 2020 году
22.03.21
17:54
ВАКС снял все сомнения вокруг обоснованности закрытия дела Роттердам+
17:35
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
17:14
ВостГОК разработал программу развития атомно-промышленного комплекса
16:58
Интерпайп поставил партию премиальных труб UPJ-F в Узбекистан
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!