Отмена европейских квот на сталь стала бы хорошей возможностью нарастить поставки в Евросоюз Для Украины отмена европейских квот на сталь стала бы хорошей возможностью нарастить поставки в Евросоюз уже в 2021 году. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Насколько это реально будет зависеть от того, какое лобби в итоге победит: потребителей металла или его производителей. В обоих случаях мы можем извлечь выгоду. Если отменят квоты, украинские металлурги получат возможность увеличить экспорт металла в ЕС. Если ограничения продлят, то по правилам ВТО они могут рассчитывать на компенсации со стороны Евросоюза", - сказал он.



Как известно, ранее Международная ассоциация торговли сталью (ISTA) призвала Еврокомиссию отменить квоты на импорт стали на год. Их действие заканчивается в июле. В свою очередь, производители металлопродукции в лице ассоциации Eurofer потребовали от властей ЕС продлить действия импортных ограничений.



"Но импортные пошлины – далеко не главная головная боль наших меткомбинатов. В июле ЕС опубликует закон о СВАМ (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Механизмы применения этой "углеродной пошлины" еще до конца не известны. По предварительным оценкам, украинской промышленности СВАМ обойдется минимум в 398 млн евро в год", - отметил С.Магера.



"Таких денег у промышленников нет, государство также не спешит помогать. Поэтому, даже если Евросоюз отменит импортные пошлины на сталь, украинские экспортеры, скорее, смогут частично компенсировать убытки, чем дополнительно заработать", - подытожил народный депутат.



МинПром



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